Морозы до -20°С ударят по Башкирии

Сегодня, 9 января, местами по республике пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер южный, умеренный. Температура днем составит -3, -8°С. Ночью столбики термометров опустятся до -4, -9°С, а при прояснениях похолодает до -14°С.

В субботу, 10 января, осадков не ожидается. Ветер переменный и слабый. Днем будет -4, -9°С. Ночью температура опустится до -10, -15°С, а на юго-востоке возможно похолодание до -20°С.