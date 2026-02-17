В Башкирии оттепель до +3 сменится похолоданием до -10°С

Сегодня, 17 февраля, в республику придет тепло до +3°С, но с осадками. Ожидается снег, переходящий в мокрый снег с дождем. Возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, с порывами.