В Башкирии оттепель до +3 сменится похолоданием до -10°С

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз на ближайшие два дня.
Сегодня, 17 февраля, в республику придет тепло до +3°С, но с осадками. Ожидается снег, переходящий в мокрый снег с дождем. Возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, с порывами.
Уже в ночь на 18 февраля начнется похолодание. Температура опустится до -5, -10°С. Днем ожидается -3, -8°С. Местами пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в снег. Гололедица на дорогах сохранится.