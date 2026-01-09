Фура съехала в кювет на трассе М-7 в Башкирии

В Дюртюлинском районе произошло ДТП с участием грузовика. Авария случилась на федеральной трассе М-7 недалеко от деревни Салпарово.
По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия пострадал 42-летний мужчина, находившийся за рулем.
На место оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, экипаж ДПС и бригада скорой помощи. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, провели деблокирование и передали его медикам.
В настоящее время устанавливаются все детали ДТП.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.