На трассе М-7 в Башкирии автоледи попалась без прав

В Кушнаренковском районе на трассе М-7 «Волга» сотрудники ДПС остановили «Ладу Гранту» под управлением 41-летней женщины. Проверка по базам данных показала, что водительского удостоверения у нее нет.

Как выяснилось, в январе 2026 года решением мирового судьи женщину лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на это, она продолжала садиться за руль.

В отношении нарушительницы составили административный протокол за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления. Автомобиль отправили на спецстоянку.