За сутки в Уфе вывезли почти 18 тысяч кубов снега

В Уфе продолжается активная работа по уборке города после снегопадов. По данным городской администрации, за последние сутки коммунальные службы вывезли 17,8 тысячи кубометров снега.

Для безопасности водителей и пешеходов на дорогах и тротуарах было рассыпано 264 тонны противогололёдных материалов.

Работы велись в круглосуточном режиме. В дневную смену в четверг, 8 января, работали 334 сотрудника и 223 единицы спецтехники. В ночную смену на расчистке города было задействовано 54 дорожных рабочих и 211 единиц техники.