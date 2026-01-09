В Башкирии ожидается вторая волна гриппа и ОРВИ

В республике ожидается вторая волна гриппа и ОРВИ. Она накроет регион после окончания каникул, но ситуация привычная для этого периода. Рост заболеваемости связан с тем, что дети возвращаются в детские сады и школы, а взрослые – в рабочие коллективы.
Инфекционисты прогнозируют, что подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом группы «А» будет кратковременным и продлится до февраля. После, возможно, что проснётся грипп «Б», но он переносится куда легче.
Тяжелее всего заболевания переносят дети до трёх лет и беременные. В перинатальном центре организовано обсервационное отделение, куда поступают будущие мамы со всей республики. Те, у кого диагностирована пневмония, находятся в инфекционном госпитале в Зубово, где также созданы условия для лечения беременных. Врачи советуют будущим мамам следовать определённым правилам, чтобы уберечь себя от вирусов.