В Башкирии ожидается вторая волна гриппа и ОРВИ

В республике ожидается вторая волна гриппа и ОРВИ. Она накроет регион после окончания каникул, но ситуация привычная для этого периода. Рост заболеваемости связан с тем, что дети возвращаются в детские сады и школы, а взрослые – в рабочие коллективы.

Инфекционисты прогнозируют, что подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом группы «А» будет кратковременным и продлится до февраля. После, возможно, что проснётся грипп «Б», но он переносится куда легче.