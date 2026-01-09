В Башкирии открылись два агротехкласса по проекту «Кадры в АПК»

В Башкортостане по федеральному проекту «Кадры в АПК» открылись два агротехкласса – в Буздякском и Нуримановском районах. Пространства оснащены современным оборудованием для того, чтобы дети углубленно изучали не только растениеводство и животноводство, но и инженерию. Многие школьники уже твердо решили связать свою жизнь с сельским хозяйством.

Теплица, куда заходить нужно, по сути, только для того, чтобы собрать урожай, пока макет, а в будущем – реальный проект. Арсений Шамукаев уже точно решил, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством, как и его отец. Юноша хочет заниматься программированием и разрабатывать различные системы для сферы АПК.

Дети учатся и вручную высаживать растения, и заботиться о них. Сейчас пока всё по классической схеме – в землю, но скоро они начнут осваивать и гидропонику.

Площадка с множеством препятствий, что добавляет азарта. К слову, в лицее есть свои чемпионы по данному направлению: Артур Шамукаев победил во всероссийском конкурсе «АгроНТРИ».

Современные технологии – в числе главных. Школьники учатся управлять дронами как на симуляторе, так и на специальной площадке. А уже через какое-то время они возьмут в руки пульт настоящего агродрона.

Роботехника весьма популярна в лицее. Дети разного возраста собирают роботов под различные задачи. Младшим нравится больше устраивать поединки, где нужно вытолкнуть оппонента за линию круга. На оснащение же агрокласса лицей получил 4 млн рублей. Был сделан ремонт, закуплено оборудование. Занятия посещают учащиеся 7 и 8 классов.

В Башкортостане к 2030 году должны появиться 400 агроклассов. Их будут курировать и Минсельхоз, и аграрный университет, и предприятия АПК.