В Уфе прошёл концерт по воздушной акробатике

Яркие костюмы, сложные элементы – и всё это на высоте. Гимнастки усердно занимались весь прошлый год, да и вообще провели насыщенный сезон, но выступление перед родителями и тренерами – ещё одно ответственное мероприятие. По задумке наставников каждый номер был посвящён определённой стране. Открыли концерт выступлением о России. Сёстры Ева и София Бортниковы занимаются воздушной акробатикой уже два года, но всё равно переживают перед каждым выходом на площадку.