Спортсменки из Башкирии завоевали медали на турнире по воздушной акробатике

Россыпь наград разного достоинства привезли домой башкирские спортсменки. Они выступали на соревнованиях по воздушной акробатике. В Тюмени прошёл турнир серии отборочных соревнований на финал чемпионата России. Мы познакомились с победительницами и призёрами.

Для Эмилии Сабитовой эти соревнования стали пятыми в нынешнем сезоне. Тренируются в одном спортивном центре вместе с младшей сестрёнкой Айсель. Выступают гимнастки в разных категориях: Эмилия – в любителях-профессионалах до 14 лет, Айсель – среди тех, кто сдаёт на третий юношеский разряд, но в Тюмени обеим удалось стать обладательницами золотых медалей.

Милана Скорнякова и Ульяна Каримова уже несколько лет занимаются на воздушных полотнах. Они уверенно осваивают новые элементы и постоянно усложняют программу. Спортсменкам также удалось отобраться на финал чемпионата страны.

Приехали с медалями домой и самые юные участницы соревнований в Тюмени: 6-летняя Мария Ульчева и 5-летняя Мирослава Мустафина. Они стали лучшими в выступлении на воздушных полотнах среди атлеток младшей группы.

Турнир в Тюмени стал одним из этапов серии отборочных соревнований на финал чемпионата России по воздушной акробатике. В нём выступили спортсменки от пяти лет и старше. Хорошую подготовку продемонстрировали уфимские гимнастки.