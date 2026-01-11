В Башкирии назвали самые популярные имена для новорожденных в 2026 году

В Реестре ЗАГС рассказали, как родители называют новорожденных малышей в Башкирии в 2026 году.
Самым популярным именем для мальчиков стало Амир. Этим именем назвали 7 малышей. Также среди популярных: Лев (6), Эмиль (5), Михаил (4) и Александр (3).
Среди девочек популярны имена Амелия и Ева. Их получили по пять новорождённых. Также среди популярных Мария, Анна и Мирослава (по 4).
Редкими именами среди мальчиков стали Леон, Айваз, Мирон, Даниэль и Айдар; среди девочек –Василиса, Ольга, Виктория, Азалия и Данна.