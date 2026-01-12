Морозы до -23°С прогнозируются в Башкирии в начале недели

Сегодня, 12 января, в регионе ожидается небольшой снег. Ветер западный с переходом на юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит -9, -14°С, днем — -5, -10°С.

Во вторник, 13 января, прогнозируется похолодание. Снег может быть небольшим или умеренным, на юге республики существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный и восточный, порывистый. Ночью температура составит -8, -13°С, при прояснениях похолодает до -23°С. Днем будет от -4 до -9°С.