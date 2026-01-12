В Уфе сотрудник аэропорта повредил самолет

В уфимском аэропорту работник наземной службы при мойке воздушного судна повредил обшивку фюзеляжа.

Как установила Уфимская транспортная прокуратура, инцидент произошел в ноябре 2025 года. Сотрудник сервисного предприятия, выполняя наружную мойку самолета авиакомпании «ЮТэйр», повредил обшивку хвостовой части фюзеляжа. Для устранения повреждений воздушное судно почти на неделю было отстранено от полетов.

По результатам проверки транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия. В ответ организация внесла изменения в технологические инструкции по мойке самолетов для исключения подобных ситуаций в будущем.