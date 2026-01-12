В Иглинском районе открылся новый веревочный парк. Место отдыха расположено в живописном лесном массиве близ хоккейной коробки «33-й Легион». Теперь оно станет точкой притяжения для любителей активного отдыха – как зимнего хоккея, так и летнего инлайн-хоккея.
Парк предлагает посетителям 15 этапов прохождения, каждый из которых уникален. Первыми испытать смогли воспитанники «Юнармии», которые успешно преодолели «Переход над пропастью» и «Верёвочный мост». По словам юных участников, самым сложным испытанием оказался «Рыбоход».