В Иглинском районе открылся новый веревочный парк. Место отдыха расположено в живописном лесном массиве близ хоккейной коробки «33-й Легион». Теперь оно станет точкой притяжения для любителей активного отдыха – как зимнего хоккея, так и летнего инлайн-хоккея.