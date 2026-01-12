«Пила вчера»: в Башкирии задержали пьяную автоледи

В Чишминском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвую водительницу. Во время рейда «Трезвый водитель» была остановлена 43-летняя женщина за рулем «Лады Гранты».

У автомобилистки наблюдались все признаки опьянения: шаткая походка, нарушение речи, резкий запах алкоголя и неадекватное поведение. Ее отстранили от управления и предложили пройти проверку на алкотестере и медицинское освидетельствование. Женщина отказалась от обеих процедур, заявив, что употребляла спиртное накануне на юбилее матери.

За отказ от прохождения медосвидетельствования на нее составили административный протокол. Это нарушение грозит лишением водительских прав. Автомобиль отправлен на спецстоянку.