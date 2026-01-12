Власти Башкирии подвели итоги Года поддержки участников СВО

Радий Хабиров поручил разработать план мероприятий на 2026 год, который в республике объявлен Годом большой и дружной семьи. Эта инициатива связана с общероссийской темой – Годом единства народов. Также сегодня на оперативном совещании были подведены итоги 2025 года, прошедшего под эгидой поддержки участников СВО и их семей.
На эти цели из бюджета региона было направлено 30,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем в предыдущем году. Ключевыми направлениями работы стали медицинская помощь, включая лечение более 7,3 тыс. военнослужащих, и создание сети муниципальных центров поддержки, которые уже работают в 27 районах.
Важную роль сыграл филиал фонда «Защитники Отечества», обработавший около 128 тысяч обращений. В планах на 2026 год открытие ещё 36 подобных центров, наращивание темпов трудоустройства ветеранов и запуск системы «одного окна» для их комплексного сопровождения.