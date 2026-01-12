Власти Башкирии подвели итоги Года поддержки участников СВО

Важно, что начали создавать систему и инфраструктуру для оказания поддержки. Это, прежде всего, наши центры – они должны быть в каждом городе. Уже вернулись более 3 тысяч бойцов, а их будет гораздо больше. И мы должны быть готовы к этому.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан