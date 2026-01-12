Стало известно о состоянии девочки, которую укусила рысь в Башкирии

Состояние ребенка, пострадавшего от нападения рыси в детском лагере «Уфимский сокол» в Благовещенском районе, стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Девочку с небольшой укушенной раной лица сначала доставили в Благовещенскую районную больницу, где ей оказали первую помощь и провели начальный этап вакцинации от бешенства. Затем пациентку перевели в травмпункт РДКБ, где сделали вторую профилактическую прививку. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении.

Напомним, дикая рысь, появившаяся на территории лагеря, вела себя неадекватно: не боялась людей и свободно передвигалась среди построек. Для отлова хищника на место выехали сотрудники Минэкологии РБ, ветеринары, полиция и специалисты центра реабилитации диких животных. Рысь погибла вскоре после поимки. Предварительной, причиной ее смерти могло быть бешенство. Окончательный диагноз будет установлен после лабораторных исследований.