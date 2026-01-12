В Башкирии открыли Центр образования им. Героя России Ильдара Суфиярова

В первый рабочий день нового года в Уфимском районе открыли образовательный центр. Школе, рассчитанной на 640 учеников и 160 воспитанников детского сада, присвоено имя Героя России Ильдара Суфиярова, погибшего при выполнении воинского долга в зоне спецоперации. В церемонии открытия приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, родные и близкие, а также сослуживцы офицера.
Под гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан в деревне Шмидтово Уфимского района подняли государственные флаги. В этой школе церемония прошла впервые, но станет еженедельной традицией. Новый образовательный центр имени Героя России Ильдара Суфиярова помог разгрузить школу в соседнем Шамонино. Дети будут учиться в одну смену и смогут получить навыки своей будущей профессии еще до получения аттестата.
Образовательный центр стал одним из самых современных в республике. Здесь созданы условия не только для учёбы, но и для отдыха детей. Глава Башкортостана оценил уровень технического оснащения кабинетов, столовой, спортивного зала и медицинского блока.
Пройти этот путь до конца предстоит первоклассникам, которые пока только осваиваются в новой школе. Но впечатлений уже хватает.
Почётными гостями на церемонии открытия образовательного центра имени Героя России Ильдара Суфиярова стали его вдова Айгуль Суфиярова, дети и мама офицера, а также сослуживцы, с которыми старший лейтенант был знаком ещё с первых дней боевого слаживания.
После гибели старшего лейтенанта с позывным «Хасан» для офицеров было делом чести похоронить героя на родной земле.
В честь Ильдара Суфиярова назвали не только новый образовательный центр. В уфимской школе №56, где учился будущий военный, установлена парта Героя. Его имя увековечили на стеле павших Героев России в парке Победы. А Уфимский горсовет принял решение присвоить имя офицера одной из улиц столицы.
В новой школе открыт и музей Ильдара Суфиярова. Родные Героя России передали в его фонд личные вещи офицера, которые уже с интересом изучили школьники. Ведь это центр не только просвещения, но и патриотического образования.