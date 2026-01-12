В Башкирии открыли Центр образования им. Героя России Ильдара Суфиярова

В первый рабочий день нового года в Уфимском районе открыли образовательный центр. Школе, рассчитанной на 640 учеников и 160 воспитанников детского сада, присвоено имя Героя России Ильдара Суфиярова, погибшего при выполнении воинского долга в зоне спецоперации. В церемонии открытия приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, родные и близкие, а также сослуживцы офицера.

Под гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан в деревне Шмидтово Уфимского района подняли государственные флаги. В этой школе церемония прошла впервые, но станет еженедельной традицией. Новый образовательный центр имени Героя России Ильдара Суфиярова помог разгрузить школу в соседнем Шамонино. Дети будут учиться в одну смену и смогут получить навыки своей будущей профессии еще до получения аттестата.

Есть инновационные мастерские, класс креативных технологий, комбинированные мастерские для мальчиков. Здесь будет изучение профильного образования, изучение такого направления, как графический дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн. Кроме того, для мальчиков будет изучение и работа на фрезерных станках с ЧПУ, будут изучать 3D-моделирование. Татьяна Кислицына, директор Центра образования им. Героя России Ильдара Суфиярова

Образовательный центр стал одним из самых современных в республике. Здесь созданы условия не только для учёбы, но и для отдыха детей. Глава Башкортостана оценил уровень технического оснащения кабинетов, столовой, спортивного зала и медицинского блока.

Мы решили 2026 год начать вот таким образом – открыть школу в Уфимском районе. Это очень долгожданная школа. Район развивается, и, конечно, нам хотелось, чтобы дети, которые здесь появляются, учились в очень хороших условиях. Это целый образовательный центр, который сам с коллективом определит будущее своего развития. Но точно знаю, что из этой школы выйдет еще очень много достойных людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пройти этот путь до конца предстоит первоклассникам, которые пока только осваиваются в новой школе. Но впечатлений уже хватает.

Почётными гостями на церемонии открытия образовательного центра имени Героя России Ильдара Суфиярова стали его вдова Айгуль Суфиярова, дети и мама офицера, а также сослуживцы, с которыми старший лейтенант был знаком ещё с первых дней боевого слаживания.

В 2024 году, когда наше подразделение перекинули на наиболее тяжёлое направление, взвод Ильдара Суфиярова в составе первого батальона отвечал как раз за стык с нашими соседями. И тот подвиг, который он совершил, не дал пройти противнику вразрез между нашими подразделениями. Тем самым не дал противнику зайти во фланг нашего полка. Мажит Байдавлетов, заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан»

После гибели старшего лейтенанта с позывным «Хасан» для офицеров было делом чести похоронить героя на родной земле.

Мы активно занимались поисками. И нам повезло, что, оказывается, с той группы один человек выжил, был в плену 15 месяцев. Прибыл по обмену. Благодаря его показаниям буквально в считанные часы мы нашли Ильдара. Быстро всё организовали и привезли наконец-то домой. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по делам военнослужащих

В честь Ильдара Суфиярова назвали не только новый образовательный центр. В уфимской школе №56, где учился будущий военный, установлена парта Героя. Его имя увековечили на стеле павших Героев России в парке Победы. А Уфимский горсовет принял решение присвоить имя офицера одной из улиц столицы.