«Надо дожимать»: Герой России из Башкирии рассказал о взятии Гуляйполя

Конечно же, не знал, даже не верится. Будто все было по телевизору. Это для меня большая честь и ответственность. Рукопожатие Владимира Владимировича уверенное и крепкое, уверяю вас. Сила России в ее лидере и жителях нашей огромной многонациональной страны. На СВО за правду плечом к плечу служат все народы. Они знают, что их дело правое и победа будет за нами. К сожалению, довольно редко пересекаюсь на фронте с земляками. Но я знаю, что на спецоперации служат много выходцев из Башкортостана и показывают примеры мужества и героизма. Я всем нашим бойцам желаю скорейшего возвращения домой к семьям живыми и невредимыми. Однажды и я приеду в родную республику. Редко бываю на малой родине, соскучился по родным краям, где вырос. Ну, а пока — на фронт. Надо дожимать.

Василь Ямалетдинов, Герой России