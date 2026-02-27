«Надо дожимать»: Герой России из Башкирии рассказал о взятии Гуляйполя

В День защитника Отечества в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» капитану Василю Ямалетдинову из Башкирии. Глава государства присвоил военнослужащему звание Героя России.

Ваши грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции наших войск на самых напряженных участках и направлениях.

Владимир Путин, Президент РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил земляка с высокой наградой.

Гордимся нашим земляком! От всех жителей республики поздравляю Василя Ямалетдинова!

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Как рассказал «Башинформу» сам Василь Ямалетдинов, он родился в деревне Баш-Ильчикеево Салаватского района. 20 февраля ему исполнилось 28 лет. После 9 класса поступил в Усть-Катавский индустриально-технологический техникум в Челябинской области. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке, где и подписал контракт.

В спецоперации участвует с первых ее дней. За время службы получил три тяжелых ранения, но каждый раз возвращался в строй. Сейчас командует ротой мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа под позывной «Катав».

В декабре 2025 года рота Ямалетдинова, тогда старшего лейтенанта, одной из первых вошла в Гуляйполе Запорожской области. Населенный пункт являлся важнейшим укрепленным хабом ВСУ и местом их логистики для снабжения противника в направлении Орехова и Запорожья. Поэтому взятие Гуляйполе под контроль было необходимо для российских войск.

Задача моей роты заключалась в том, чтобы обойти противника в лесополосе и занять в его тылу три улицы. Надо было зачистить западную часть города и создать плацдарм для дальнейшего продвижения основных сил бригады. И когда наши войска начали теснить вэсэушников из лесополки, те начали отступать по направлению к нам. Для них стало полной неожиданностью, когда наткнулись в тылу на мою роту. Исход ясен. Мы удерживали занятые позиции до прихода наших основных сил. Наступали почти три недели, а потом еще отбивали контратаки. Но самое тяжелое — это дорога, сам штурм не страшен.

Василь Ямалетдинов, Герой России

Василь признался, что примером для него всегда был старший брат Данил Камилович — офицер МВД в отставке, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Данил всегда учил меня быть смелым и никогда не сворачивать с выбранного пути. Надеюсь, он гордится мной. Вообще, для военнослужащего семья имеет большое значение. На фронте все мысли о них. Да, выполнение боевой задачи первично. Но в сердце всегда любимые люди. Дома меня ждут супруга и маленькая дочь. Семья — это Родина, за будущее которой мы бьемся.

Василь Ямалетдинов, Герой России

Говоря о церемонии в Кремле, офицер признался, что такое событие стало для него неожиданностью.

Конечно же, не знал, даже не верится. Будто все было по телевизору. Это для меня большая честь и ответственность. Рукопожатие Владимира Владимировича уверенное и крепкое, уверяю вас. Сила России в ее лидере и жителях нашей огромной многонациональной страны. На СВО за правду плечом к плечу служат все народы. Они знают, что их дело правое и победа будет за нами. К сожалению, довольно редко пересекаюсь на фронте с земляками. Но я знаю, что на спецоперации служат много выходцев из Башкортостана и показывают примеры мужества и героизма. Я всем нашим бойцам желаю скорейшего возвращения домой к семьям живыми и невредимыми. Однажды и я приеду в родную республику. Редко бываю на малой родине, соскучился по родным краям, где вырос. Ну, а пока — на фронт. Надо дожимать.

Василь Ямалетдинов, Герой России

Фото: Кремлин.ру 

