После редкой травмы колена житель Башкирии снова может ходить

В Октябрьском врачи успешно провели операцию, позволившую пациенту с тяжелой травмой колена вернуться к нормальной жизни.
В результате падения у мужчины произошло повреждение собственной связки надколенника, которая лишила его возможности полноценно двигаться. Нога не выпрямлялась, развился сильный отек.
В ходе хирургического вмешательства медики сшили поврежденные сухожилия и зафиксировали колено специальным фиксатором. После полутора месяцев реабилитации пациент полностью восстановил подвижность и теперь может ходить без посторонней помощи.
Как отметили в Минздраве, подобные травмы чаще встречаются у людей пожилого возраста, особенно в зимний период.
Фото: Минздрав РБ.