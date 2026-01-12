После редкой травмы колена житель Башкирии снова может ходить

В Октябрьском врачи успешно провели операцию, позволившую пациенту с тяжелой травмой колена вернуться к нормальной жизни.

В результате падения у мужчины произошло повреждение собственной связки надколенника, которая лишила его возможности полноценно двигаться. Нога не выпрямлялась, развился сильный отек.

В ходе хирургического вмешательства медики сшили поврежденные сухожилия и зафиксировали колено специальным фиксатором. После полутора месяцев реабилитации пациент полностью восстановил подвижность и теперь может ходить без посторонней помощи.

Как отметили в Минздраве, подобные травмы чаще встречаются у людей пожилого возраста, особенно в зимний период.