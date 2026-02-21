Бойцы из Башкирии после краткосрочного отпуска вновь отправились в зону СВО

Набравшись сил, вновь на боевые позиции. Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа бойцов. Две недели они провели дома в отпуске, решали бытовые вопросы и встречались с близкими. Проводить бойцов пришли родные, друзья и коллеги военнослужащих.
Традиционно, уезжая на передовую, бойцы берут с собой посылки от родственников сослуживцев. С напутственными словами к участникам СВО в преддверии Дня защитника Отечества обратились представители военного комиссариата.