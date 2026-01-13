В Башкирии мастер-керамист вошел в реестр субъектов креативных индустрий

Самобытный мастер-керамист живет и творит в Гафурийском районе. Его путь начался еще в 2001 году с поступления в Челябинское художественное училище. Спустя 20 лет лепка из глины стала для мастера не просто профессией, а подлинной страстью. Недавно его творчество включили в реестр субъектов креативных индустрий.

От маленького блюдца до объемных сосудов. В руках мастера неприметный кусок глины превращается в произведение искусства – единственное и неповторимое. Придавать изделию необходимую форму художнику-керамисту помогает гончарный круг. Благодаря ему создается и орнамент. После нанесения кувшин выглядит практически законченным, но впереди еще несколько важных этапов: сушка, декорирование и обжиг.

Среди творений Василия Блюденова – крынки, горшочки, чаши, амфоры, вазы, а также традиционная столовая и кухонная посуда. Каждое изделие хранит в себе многовековую историю гончарного ремесла. Мастер сознательно обращается к древним технологиям, изучая и возрождая молочёную, обварную, чернолощёную, чернолаковую и лощёную керамику.

Благодаря механическому процессу запечатывания пор изделие становится гладким, прочным и менее влагопроницаемым. Чернолощёная же керамика отличается еще и темным цветом. Его изделие приобретает в ходе восстановительного обжига, в результате которого проявляется содержащееся в глине железо. Во время процесса печь необходимо замуровать, чтобы точно перекрыть доступ кислорода. Сегодня все эти технологии, как и в целом работа с глиной, для Василия не просто профессия, а настоящая страсть. Путь мастера начался еще в 2001 году с поступления в Челябинское художественное училище. Затем в творчестве наступил долгий 20-летний перерыв. Но душа всегда стремилась к искусству.

Добытую глину Василий Блюденов очистил и подготовил для использования. Но тут встал следующий вопрос: где взять гончарный круг? Недолго думая, художник изготовил его из подручных материалов. Печь для обжига он тоже построил самостоятельно. Тогда Василий понял: изготовление керамики – это именно то, с чем он хочет связать дальнейшую жизнь. Идею поддержала и семья. Стоит отметить, что каждый предмет мастер создает с соблюдением канонов старинного ремесла, но с акцентами современно дизайна. Это не только придает работам узнаваемый почерк, но и делает их украшением любого интерьера, в том числе и домашнего.