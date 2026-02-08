Глава Башкирии на встрече с музыкантами рассказал о развитии креативных индустрий

Радий Хабиров на неделе встретился с музыкантами. Общение прошло в рамках «Часа креативных индустрий». Башкортостан активно включается в решение государственной задачи – увеличить долю креативной экономики в ВВП страны. Республика – один из лидеров направления. В регионе выстроена система поддержки по 16 ключевым направлениям – от цифровых технологий и анимации до гастрономии. О перспективах и возможностях творческой среды – в нашем сюжете.

Ay Yola с хитом «Хомай» покорила не только Башкортостан, но и всю страну, собрав аншлаги в двух десятках городов. Силу башкирской музыки коллектив доказал реальными результатами. Группа в топ-чартах, миллионы поклонников и республика, заявившая о себе на музыкальном пьедестале.

Тон встрече группы и других музыкантов с главой республики задан – это творческий прорыв. Радий Хабиров провёл диалог с артистами в формате «Часа креативных индустрий». Местом выбрали «Квартирник» – творческую фабрику, открывшуюся в прошлом году. Здесь идет работа в студиях, есть уроки вокала и игры на инструментах – всё для тех, кто живёт музыкой.

Формат максимально камерный. Вместе за одним столом – мэтры сцены, организаторы фестивалей и молодые таланты. Возможность задать неформальный вопрос или донести свежую идею напрямую руководителю региона делает такой разговор по-настоящему ценным.

Музыка – лишь одна из граней большого сектора, который сегодня называют креативной экономикой. Башкортостан в этом движении – в числе лидеров. Подтверждение тому – собственный закон о поддержке отрасли, специально созданный фонд и даже учреждённый День креативных индустрий.

Креатив – не только экономика, но и возможности. Современные технологии дарят прошлому новую жизнь. Телеканал БСТ демонстрирует это, внедряя искусственный интеллект в создание контента. Благодаря нейросети зрители увидели обновлённые архивные клипы в новогоднем эфире.

Креатив меняет и повседневность, например, через моду. Молодой дизайнер из Уфы Дилара Шаймиева создаёт одежду, в которую вплетает национальный язык, символы Уфы и узоры, навеянные детством в деревне. Её футболки и свитшоты – это личная история, ставшая брендом, а в планах – открытие собственного магазина в центре столицы.