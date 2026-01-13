В Уфе прошли волейбольные матчи на снегу

Провели праздники активно. В Октябрьском районе Уфы прошли спортивные соревнования на снегу. Накануне в парке «Кашкадан» состоялись волейбольные матчи. Турнир ежегодный, подать заявку на участие может любой желающий.

В этот раз на заснеженной площадке собралось около 20 команд, в основном – студенты и ученики спортшкол. Также за победу поборолся коллектив Управления гражданской защиты Уфы.