В Уфе прошли волейбольные матчи на снегу

Провели праздники активно. В Октябрьском районе Уфы прошли спортивные соревнования на снегу. Накануне в парке «Кашкадан» состоялись волейбольные матчи. Турнир ежегодный, подать заявку на участие может любой желающий.
В этот раз на заснеженной площадке собралось около 20 команд, в основном – студенты и ученики спортшкол. Также за победу поборолся коллектив Управления гражданской защиты Уфы.
Матчи прошли по правилам пляжного волейбола. Одновременно за каждую команду могли играть два спортсмена. Участников разделили на три подгруппы: юноши, девушки и взрослые участники, которые играли смешанным составом. В каждой категории прошли сначала предварительные, а затем стыковые матчи.