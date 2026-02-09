В Уфе прошли соревнования по мотогонкам на льду памяти Николая Красникова

Иван Гаврилов – победитель четвёртого этапа личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Соревнования прошли в Уфе, на стадионе «Строитель». Их посвятили памяти многократного чемпиона мира Николая Красникова. Итоги этапа подвели по результатам двух соревновательных дней.

После пяти серий заездов лидерство захватил спортсмен из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич. Его главным соперником в борьбе за первое место стал 19-летний мотогонщик из Башкортостана Иван Гаврилов. Интрига соревнований сохранялась до последнего заезда, где Гаврилов финишировал первым. Всего он набрал 26 очков и впервые в карьере стал лучшим на этапе личного чемпионата страны. У Дмитрия Хомицевича 25 баллов, он – серебряный призёр.