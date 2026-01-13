В Уфе обновили автопарк троллейбусов

Уфимцы в ближайший месяц смогут проехаться на новых троллейбусах. На улицы выйдет партия современного электротранспорта, оснащённого кондиционерами и USB-зарядками. Машины уже поступили в депо и готовятся к выходу на маршруты.

Система климат-контроля, плавный набор скорости и почти неощутимое торможение – именно с таким набором в Уфимское троллейбусное депо поступило пять новых машин. Каждая из них имеет автономный режим: при подъезде к участку, где не проложена контактная сеть, штанги опускаются, и далее троллейбус движется с использованием энергии аккумулятора.