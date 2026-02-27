В Башкирии впервые объявили «Ракетную опасность»

Сегодня, 27 февраля, на территории Башкирии объявили режим «Ракетная опасность». Соответствующее предупреждение выпустил Госкомитет республики по ЧС.
Спасатели рекомендуют жителям немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.
Ранее в ведомстве рассказывали о возможностях мобильного приложения «112 — Экстренная помощь». С его помощью можно сообщить о происшествии и вызвать экстренные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет уведомления о введении на территории республики режима беспилотной опасности, его отмене и об опасных погодных явлениях.