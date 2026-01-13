Где окунуться на Крещение: в Уфе опубликовали полный список купелей

В столице Башкирии определили места для проведения традиционных омовений в праздник Крещения Господня. Как сообщили в администрации Уфы, купели будут оборудованы во всех районах города.

Полный список официальных мест для омовения:

Демский район: озеро Кустаревское (мкр. «Яркий»);

Калининский район: левый берег реки Уфы, район переправы в д. Князево;

Кировский район: возле СОК «Юность»;

Октябрьский район: озеро в парке «Кашкадан»;

Орджоникидзевский район: река Белая, район СОК «Биатлон»;

Советский район: озеро Солдатское в парке им. Ивана Якутова;

Ленинский район: река Белая рядом со стадионом «Водник».

Все места оборудуют для безопасного посещения: установят сходни, деревянные настилы и пункты для переодевания, а также организуют дежурство спасателей и медиков. Купели будут работать с 20:00 18 января до 20:00 19 января.

Также в праздничный день запланированы крестные ходы:

19 января в 10:00 — от храма Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25) до озера Солдатского;

в 10:30 — от храма в честь блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а) до пляжа «Берег солнца»;

в 10:30 — от Сергиевского собора (ул. Бехтерева, 2) до СОК «Юность».