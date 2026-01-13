Где окунуться на Крещение: в Уфе опубликовали полный список купелей

В столице Башкирии определили места для проведения традиционных омовений в праздник Крещения Господня. Как сообщили в администрации Уфы, купели будут оборудованы во всех районах города.
Полный список официальных мест для омовения:
- Демский район: озеро Кустаревское (мкр. «Яркий»);
- Калининский район: левый берег реки Уфы, район переправы в д. Князево;
- Кировский район: возле СОК «Юность»;
- Октябрьский район: озеро в парке «Кашкадан»;
- Орджоникидзевский район: река Белая, район СОК «Биатлон»;
- Советский район: озеро Солдатское в парке им. Ивана Якутова;
- Ленинский район: река Белая рядом со стадионом «Водник».
Все места оборудуют для безопасного посещения: установят сходни, деревянные настилы и пункты для переодевания, а также организуют дежурство спасателей и медиков. Купели будут работать с 20:00 18 января до 20:00 19 января.
Также в праздничный день запланированы крестные ходы:
- 19 января в 10:00 — от храма Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25) до озера Солдатского;
- в 10:30 — от храма в честь блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а) до пляжа «Берег солнца»;
- в 10:30 — от Сергиевского собора (ул. Бехтерева, 2) до СОК «Юность».
В связи с этим администрация предупреждает о возможных временных ограничениях движения на некоторых улицах.