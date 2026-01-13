Радий Хабиров занял второе место в рейтинге губернаторов

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» подвёл итоги индекса плотности международных контактов глав российских регионов за декабрь 2025 года. Глава республики Радий Хабиров занял второе место, укрепив свои позиции в рейтинге. Эксперты подчёркивают, что Башкортостан активно расширяет международное сотрудничество, формируя новые точки роста региональной экономики.

Результаты индекса подтверждают системную работу руководства региона на внешнеэкономическом направлении, а Радий Хабиров входит в пул губернаторов, которым доверяют наиболее ответственные задачи на международном треке по продвижению России.

Заметным событием внешнеполитической повестки минувшего года стали Российско-Таджикские переговоры Президента Владимира Путина с Президентом Эмомали Рахмоном. В составе российской делегации участвовал Глава Башкортостана, который подписал соглашение о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка в Душанбе. Соглашение было скреплено в присутствии Российского и Таджикистанского лидеров, что придаёт ему межгосударственный статус и подчёркивает роль нашей республики в укреплении экономического сотрудничества России со странами СНГ, говорят эксперты.

Помимо индустриального парка, башкирская делегация обсудила с иностранными партнёрами развитие туризма, агропромышленного сотрудничества и взаимодействие в поставках нефтепродуктов.

Также Башкортостан называют Евразийским мостом России. Республика заметна как регион с глубокими историческими и культурными связями со странами Центральной Азии, которые давно превратились в практическую дипломатию по продвижению интересов нашей страны. Сегодня представительства Башкортостана работают в Казахстане, Беларуси, Китае, Турции и Узбекистане. В планах – открытие офисов в ОАЭ и Иране.

Также Радий Хабиров занял пятую строчку в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций, усилив свои позиции в топ-10 активных руководителей регионов в социальных сетях за период с 5-го по 11-е января 2026 года. В рейтинге анализируются официальные аккаунты глав регионов, а индекс активности рассчитывается на основе показателей вовлечённости в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram, включая количество публикаций, лайков, комментариев и репостов, а также качественные параметры контента и реакцию аудитории.

В первые дни нового года Глава Башкортостана сосредоточил коммуникацию на подведении итогов, формировании образа будущего и ценностной повестке. Ключевой темой стало развитие республики через национальные проекты: в публикациях были подведены итоги 2025 года – о строительстве шести поликлиник и 134 ФАПов, ремонте 35 школ, благоустройстве 170 общественных пространств, развитии дорожной и коммунальной инфраструктуры. Отдельно подчёркнута роль федеральной поддержки и работа по 12 нацпроектам.