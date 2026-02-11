Сборная Башкирии заняла первое место на соревнованиях по ушу-саньда

Второй год подряд сборная Башкортостана становится лучшей в Приволжском федеральном округе по ушу-саньда. Команда заняла первое место на соревнованиях в Перми. Отметились представители республики и индивидуальными достижениями: подтвердили спортивные разряды и завоевали новые. Также сборная республики успешно выступила в ушу-таолу.

Уже восемь лет жизнь Дарии Афанасьевой тесно связана с ушу. На прошлой неделе она во второй раз выступила на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа в Перми: спортсменка заняла первое место в категории гибкие виды оружия.

Выступая в ушу-таолу, спортсмен одновременно демонстрирует силу, гибкость, ловкость, театральность исполнения и мастерство обращения с цепью. В этом виде спорта от Башкортостана на турнир отправились 30 спортсменов, которые привезли 25 медалей. Успешно представили республику и в ушу-саньда: здесь участникам предстояло вступить в единоборства.

Вот эти переживания перед боем, это известно каждому бойцу. Каждый переживает, каждый справляется по-разному. Я считаю, что я справилась хорошо. Я себя весь день настраивала на хорошие бои, и в итоге я выиграла три боя и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Екатерина Афанасьева, победительница первенства Приволжского федерального округа по ушу

По итогу выступлений башкирские спортсмены стали лучшими в командном зачёте в ушу-саньда. Многие из них выполнили нормативы кандидата в мастера спорта и подтвердили первый разряд.