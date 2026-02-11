Сборная Башкирии заняла первое место на соревнованиях по ушу-саньда

Второй год подряд сборная Башкортостана становится лучшей в Приволжском федеральном округе по ушу-саньда. Команда заняла первое место на соревнованиях в Перми. Отметились представители республики и индивидуальными достижениями: подтвердили спортивные разряды и завоевали новые. Также сборная республики успешно выступила в ушу-таолу.
Уже восемь лет жизнь Дарии Афанасьевой тесно связана с ушу. На прошлой неделе она во второй раз выступила на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа в Перми: спортсменка заняла первое место в категории гибкие виды оружия.
Выступая в ушу-таолу, спортсмен одновременно демонстрирует силу, гибкость, ловкость, театральность исполнения и мастерство обращения с цепью. В этом виде спорта от Башкортостана на турнир отправились 30 спортсменов, которые привезли 25 медалей. Успешно представили республику и в ушу-саньда: здесь участникам предстояло вступить в единоборства.
По итогу выступлений башкирские спортсмены стали лучшими в командном зачёте в ушу-саньда. Многие из них выполнили нормативы кандидата в мастера спорта и подтвердили первый разряд.
Теперь команда готовится принять участие в чемпионате и первенстве России. Сборы проходят на базе Федерации ушу Башкортостана. Удачное выступление даст путёвку на турнир «Московские звёзды ушу», где соберутся представители более 20 стран. Там наши спортсмены поборются за попадание на международные соревнования в Китае.