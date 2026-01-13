В Башкирии в квартиру к женщине вселились посторонние люди

Чужие в доме. В квартиру Ксении Сашиной, где она живет с двумя маленькими детьми, вселились посторонние люди. И сделали они это на абсолютно законных основаниях, выкупив долю у бывшего мужа женщины. Теперь мать вынуждена делить жильё с незваными сожителями, которые ведут себя как полноправные хозяева.

Всё началось ещё два года назад. Тогда Ксения Сашина написала заявление на развод. Началась делёжка имущества. Ксения говорит, что просила супруга оставить жилплощадь детям.

После разбирательств в суде Денису Сашину досталась часть дома. А через несколько дней после заседания Ксения получила от него смс о продаже доли – чёрным риэлторам.

Как рассказывает Ксения, соседи предложили невыгодную сделку – выкупить её долю фактически за бесценок, она отказала. Тогда семейное гнёздышко превратилось в проходной двор. Вселение было неожиданным и бесцеремонным.

Новыми сожителями Ксении стали супруги Руслан и Ольга. Они заняли детские комнаты и стали пользоваться мебелью и другими благами Ксении.

Установили везде камеры наблюдения и стали следить за жизнью матери и её несовершеннолетних детей. А вечерами развлекались просмотрами фильмов, причём спящие дети их ни капли не смущали.

Во время общения с нашей съёмочной группой новые соседи Ксении заявили, что на самом деле злоумышленники в этой истории не они, а сама Сашина. Мол, они сделали ремонт, оплатили долги, и вообще изначально они хотели выкупить весь дом, и намерены этого добиться. А если нет, то продадут свою долю людям пострашнее.

Не исключено, что и сам мужчина является профессиональным соседом. Так обычно называют «ушлых» аферистов, которые выкупают долю в жилых домах или квартирах, а после подселяются к незнакомым людям и делают их жизнь невыносимой.

Подобных историй по стране тысячи, и не всегда они разрешаются благополучно. Как правило, такие дела надолго затягиваются в судах, но у героини нашего репортажа сейчас появилась надежда. На её проблему обратили внимание в республиканском Совете по правам человека.

Так или иначе, распутывать эту историю теперь будут правоохранители. Полицейские уже возбудили уголовное дело.