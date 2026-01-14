В Башкирии предприниматель заготовил пиломатериалы для бойцов СВО

У волонтеров нет каникул, особенно когда за помощью приезжают из зоны боевых действий. Предприниматель Айдар Гаиткулов из деревни Верхнеяикбаево Баймакского района еще с осени заготовил пиломатериалы для военнослужащих. Передал он их бойцам 25-й армии, которые приехали за гумпомощью.
Помощь в погрузке оказали ветераны боевых действий, которые тесно взаимодействуют и с волонтерами, и с военнослужащими. Помимо досок, участникам СВО местные волонтеры также передали утеплители, маскировочные сети, валенки, окопные свечи. Не забыли сельчане и про домашнюю еду.