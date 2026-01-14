В Башкирии предприниматель заготовил пиломатериалы для бойцов СВО

У волонтеров нет каникул, особенно когда за помощью приезжают из зоны боевых действий. Предприниматель Айдар Гаиткулов из деревни Верхнеяикбаево Баймакского района еще с осени заготовил пиломатериалы для военнослужащих. Передал он их бойцам 25-й армии, которые приехали за гумпомощью.