Предприниматель из Башкирии развивает туризм и помогает бойцам СВО

Предприниматель в Иглинском районе установил юрты и организовал конные прогулки. По его мнению, развитие туризма поможет возродить национальные традиции, поддержит местную экономику и поможет бойцам на передовой. Вырученные деньги мужчина направляет на сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

Резвые кони несутся стрелой, а звон колокольчиков дарит заряд бодрости и хорошего настроения. «То, что надо в этот солнечный морозный денёк», – говорит Евгений Михайлов. Со своими близкими мужчина старается проводить как можно больше времени на природе, но на лошадиных упряжках семья катается впервые.

В первый раз по заснеженным местам Иглинского района прокатилась и Лилия Ишмухаметова. Сюда она приехала в компании своих родственников. Поводом стал день рождения сестры, отметить который семья решила за городом.

Прикоснуться к природе и ещё больше насладиться её прелестями становится возможным благодаря развитию в районе туризма. Попробовать себя в этом деле решил и Салават Мустафин. Так, в 2024 году в деревне Кляшево он организовал конные прогулки, а также установил баню и юрты. Переступая порог такого жилища, приезжие буквально погружаются в атмосферу кочевого образа жизни. Кто-то таким образом ощущает связь с природой, а кто-то – и со своими предками.

Предпринимательство помогает Салавату Мустафину и в волонтёрской деятельности. Вырученные деньги он направляет на сбор гуманитарной помощи для участников СВО и считает, что развитие туризма в регионе способствует сохранению национальных традиций и развитию экономики. В Иглинском районе существуют четыре основных направления туризма: сельский, событийный, туры выходного дня и природный.