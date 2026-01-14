В Башкирии ожидается резкое похолодание до -28°C

Сегодня, 14 января, ночью местами ожидается небольшой снег. Ветер восточный, на юге республики возможны порывы до сильного. Температура ночью составит -12, -17°C, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -21, -26°C. Днем будет -8, -13°C, а на востоке региона ожидается -15, -20°C.

В четверг, 15 января, осадков не предвидится. Ветер сохранится восточный и северо-восточный, с порывами по югу. Ночные морозы усилятся до -15, -20°C, а в отдельных районах — до -23, -28°C. Днем — до -10, -15°C, местами около -20°C.