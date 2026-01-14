В Башкирии парень притворялся девушкой, чтобы выманить личные фото у ребёнка

В Туймазах был задержан 17-летний парень, который вёл непристойную переписку с 11-летней девочкой из Санкт-Петербурга.

Молодой человек представился девушкой, набивался в подруги и предложил ребёнку игру – обмен обнаженными фотографиями. Парень отправлял ненастоящие снимки, но взамен получал фото девочки. Родители узнали о переписке дочери и сразу обратились в полицию.