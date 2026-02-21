В Башкирии отец ребёнка на квадроцикле угрожал инспекторам

Подросток передвигался на транспорте по дороге общего пользования. Инспекторы отстранили мальчика от управления и вызвали на место происшествия его отца.

В отношении родителя составили два административных протокола. Когда квадроцикл попытались эвакуировать, мужчина проявил агрессию и начал угрожать, что устроит поджог. После беседы с правоохранителями возмущённый отец отдал транспорт, который поместили на штрафстоянку.