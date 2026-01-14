Вся республика — фронту: Радий Хабиров рассказал о поддержке участников СВО

Из Башкирии в зону специальной операции отправлено 170 гуманитарных конвоев с более чем 19 тысячами тонн грузов. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.

По словам Главы республики, в сборе помощи участвует вся республика – крупные предприятия, предприниматели, простые жители. Особую роль играют волонтеры, чья поддержка фронту стала беспрецедентной.

Например, волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова насчитывает более 20 тысяч человек и имеет отделения в каждом муниципалитете.

За прошлый год его участники изготовили 35,7 тысячи маскировочных сетей, 73,8 тысячи различных изделий, 71,5 тысячи окопных свечей, приготовили 5,7 тонн лапши, чак-чака и баурсака, а также 25,5 тысячи банок домашних заготовок.

Волонтерами передано военнослужащим около 300 единиц техники, 200 генераторов и 64 мобильные бани.

Кроме того, волонтеры оказывают помощь семьям участников СВО, которых в республике насчитывается 5 тысяч, помогая решать бытовые вопросы.

Спасибо всем волонтерам, всем неравнодушным жителям республики за их огромный вклад в нашу общую победу. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан