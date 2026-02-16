Радий Хабиров рассказал о предстоящей реконструкции Госцирка

Темой №1 в культуре Радий Хабиров назвал реконструкцию уфимского цирка. Работы начнутся в текущем году, и на первый этап будет выделено почти 900 миллионов рублей. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания правительства сообщила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова. Ведомство продолжает работу по привлечению федеральных средств, в том числе в рамках национальных проектов.

Поддержка осуществляется не только в строительстве и ремонте объектов культуры, но и в поддержке работников отрасли, формировании книжных фондов, приобретении оборудования и музыкальных инструментов, проведении масштабных мероприятий. Башкортостан стал первым регионом России, где с федеральным софинансированием начнётся строительство детской школы искусств в селе Верхние Киги. Материально-техническую базу улучшит 21 учреждение культуры.

В 2027 году мы откроем обновлённый музей Салавата Юлаева, благоустроим также территорию там. Тема цирка – №1 сейчас, очень тяжело она нам даётся: отработали вопросы с экспертизой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В лучшую сторону меняется и среднее профессиональное образование. Как отметил министр просвещения республики Ильдар Давлетбердин, за три года будет проведён капитальный ремонт 13 зданий на средства федерального бюджета. Работы по модернизации идут и в рамках республиканской программы. Так, за четыре года в регионе отремонтировано 33 колледжа, создано пять филиалов медицинских колледжей. По поручению Радия Хабирова проведён ремонт учебных корпусов и общежитий девяти колледжей: более 35 тысяч студентов теперь живут и учатся в современных и комфортных условиях. Обновление остальных учебных заведений Глава Башкортостана держит под личным контролем.