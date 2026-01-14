«Оттуда люди возвращаются другими»: истории волонтеров телеканала БСТ из зоны СВО

С 1 ноября 2024 года в Башкирии реализуется уникальный для России проект “Первая юрта”. На две недели он объединяет неравнодушных женщин республики, которые готовы бросить все свои дела ради помощи нашим бойцам в зоне специальной военной операции.
Помогут как могут и чем могут - готовят еду, делают перевязки, да и просто создают домашнюю и теплую атмосферу для тех, кто прямо сейчас приближает Победу. В каждой юрте семь девушек, которых организованно везут в зону СВО. Живут в Луганске на съемной квартире, утром едут в госпиталь, а вечером возвращаются назад. Одна юрта сменяет другую каждые две недели без перерывов.
Еще в Уфе, “на берегу”, договариваются: ближайшие две недели все равны, помогают друг другу и следят за порядком. Это здесь, дома, у каждого свой характер и свои проблемы, а там они - это, прежде всего, одна команда.
В числе волонтеров, которые в разное время отправлялись к бойцам, были и наши коллеги с телеканала БСТ. О том, как, казалось бы, обычные женщины решают сменить на время информационный фронт на фронт волонтерский - в нашем материале.
Руководитель редакции оперативного контента телеканала БСТ, автор проекта “Республика LIVE” Елена Прочаковская приняла участие в проекте “Первая юрта” в марте 2025 года. Признается, что поначалу были большие опасения: что там делать, как там все будет - масса вопросов без ответов. Но все получилось иначе, чем предполагалось.
Мы приехали в госпиталь, нам определили фронт работы. Самое главное - бойцы. Неважно, что мы полы мыли, вещи сортировали, убирались. Самое важное это то, что мы общались с бойцами. Самое важное - их глаза и их отдача. Елена Прочаковская
Волонтеры, по словам Елены Прочаковской, делали все в зависимости от возможностей. Например, те, у кого есть медицинское образование и соответствующая подготовка - делали перевязки.
У меня нет медицинского образования, я помогала накрывать на стол, кормила лежащих, готовила их на эвакуацию - это значит, что их увозили в другие госпитали на операции. Сопровождали на медицинские обследование. Мы в госпитале для них как сестренки, для кого-то как мамы, они нас часто называли “апай”. Волонтерство в госпитале - очень сильная тема, она очень сильно нужна бойцам и сильно нужна нам. Оттуда люди возвращаются другими. Когда едешь обратно, понимаешь, что некоторые вещи в мирной жизни не так значимы. Елена Прочаковская
С той смены в “Первой юрте” Елена Прочаковская была еще несколько раз была в командировке в зоне СВО и каждый раз неизменно старалась попасть на смену хотя бы на пару дней.
Во всех моих поездках на СВО я включаю хотя бы день-два на госпиталь, девочек сфотографировать, бойцов, рассказать про атмосферу. Хотя бы немножко кого-то переодеть, кого-то покормить. Это уже потребность. Безмерно уважаю тех, кто ездит на две недели. Остаются без отпуска, кто-то берет его за свой счет. Вместо отдыха, вместо поездки к друзьям и на экскурсии они едут к бойцам. Это морально непросто. Елена Прочаковская
Депутат Госсобрания-Курултая Башкортостана, специальный корреспондент телеканала БСТ Рамзия Каримова в составе “Первой юрты” побывала в зону СВО уже три раза, но впервые попала туда случайно.
Тогда летом были выборы, я была занята на них, оставалось две недели отпуска. Хотела пойти волонтером в Уфимский хоспис, ведь я всю жизнь занималась благотворительностью. Даже смысл журналистики всегда видела в этом - в решении именно социальных проблем. Помню, поехала на оперативное совещание Главы, на нем объявили о создании “Первой юрты”. Поехала записать интервью на эту тему, а в итоге записалась в отряд. Так и начала туда ездить. В первую поездку я там потратила все свои отпускные. Рамзия Каримова
Наша коллега говорит, что записаться в проект не трудно. Самое трудное начинается за несколько дней до выезда, потому что на каждого участника накатывает страх, который приводит к большим сомнениям.
Страх начинается перед выездом. В последние дни многие не спят, все понимают, куда едут. Надо этот страх победить. Когда оказываешься в машине с единомышленниками - тогда страх уходит. А там, в госпитале, работы очень много. В день проходишь по 20-25 тысяч шагов. Рамзия Каримова
Семья с пониманием отнеслась к ее решению поехать в зону СВО. Вместе со своим супругом в журналистике Рамзия Каримова работает уже долго. Шутка ли - на двоих у них более 50 лет стажа в профессии.
Дети спрашивали - зачем я решила поехать? Я считаю, что волонтером туда должны ехать счастливые люди, чтобы делиться счастьем. Мне в жизни повезло, у меня все есть, из-за этого я поехала. Волонтерство - это благодарность Богу. Рамзия Каримова
В составе “Первой юрты” Рамзия Каримова стрижет людей. На стрижку бойцов выбор пал неспроста - вот уже более 25 лет она сама стрижет своего супруга.
В первую поездку я постригла 230 ребят, во вторую - 303, а в третий раз только 100, потому что у меня сломалась машинка. Сейчас купила новую, хочу вернуться и довести это количество до 1000. Ребята много историй рассказывают про свои семьи, когда я их стригу. Один раз побрила парня - оказывается у него под кожей был осколок. Медсестра говорит, что благодаря мне ему жизнь спасли, под длинными волосами осколка было не видно. В другой раз привезли парня, мне надо было его покормить после операции. Ему был 21 год, оказалось, что его мама даже не знает, что он 2 месяца в госпитале, потому что зарядки от телефона нет. Я нашла его телефон в операционной, потом ищу зарядку, прибегаю обратно, он звонит маме. Она сразу заплакала, как его услышала, я тоже заплакала. И тут заходят носильщики, говорят, что увозят его дальше на лечение в Ростов. Я так рада была, что мы успели позвонить его маме. Рамзия Каримова
Сейчас в “Первой юрте” находится еще одна наша коллега, инженер видеомонтажа Земфира Тагирова. А уже 18 января в зону СВО из Уфы отправится 30-ый по счету отряд.
В общей сложности в проекте участие 209 волонтеров из 36 муниципалитетов, из них 85 человек - члены семей участников СВО.