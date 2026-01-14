«Оттуда люди возвращаются другими»: истории волонтеров телеканала БСТ из зоны СВО

В первую поездку я постригла 230 ребят, во вторую - 303, а в третий раз только 100, потому что у меня сломалась машинка. Сейчас купила новую, хочу вернуться и довести это количество до 1000. Ребята много историй рассказывают про свои семьи, когда я их стригу. Один раз побрила парня - оказывается у него под кожей был осколок. Медсестра говорит, что благодаря мне ему жизнь спасли, под длинными волосами осколка было не видно. В другой раз привезли парня, мне надо было его покормить после операции. Ему был 21 год, оказалось, что его мама даже не знает, что он 2 месяца в госпитале, потому что зарядки от телефона нет. Я нашла его телефон в операционной, потом ищу зарядку, прибегаю обратно, он звонит маме. Она сразу заплакала, как его услышала, я тоже заплакала. И тут заходят носильщики, говорят, что увозят его дальше на лечение в Ростов. Я так рада была, что мы успели позвонить его маме.

Рамзия Каримова