В Уфе начались сборы национальной команды по шорт-треку

В Уфе стартовали сборы национальной команды по шорт-треку под руководством Андрея Максимова. Спортсмены готовятся к четвертому этапу кубка страны, который пройдёт уже в конце этой недели в Саранске. За тренировкой российских сборников наблюдала наша съёмочная группа.

Тренер Андрей Максимов между раздачей заданий спортсменам только и успевает поливать лёд. Вода улучшает скольжение, а ещё это своеобразный экспресс-ремонт поверхности после работы шорт-трекистов на поворотах. После Чемпионата страны, который прошёл в Санкт-Петербурге в декабре, ребятам дали выходные, но сразу после Нового года часть российских сборников собралась в Уфе.

А ещё в шорт-треке завершилась квалификация на Олимпийские игры. Схема отбора для российских спортсменов, получивших нейтральный статус, была непростой. В итоге до Зимних игр в Италии допустили двух атлетов – это Алёна Крылова и Иван Посашков. Спортсмен, представляющий команду Санкт-Петербурга, готовится к играм на льду уфимского центра шорт-трека.