В Уфе завершился турнир по пляжному волейболу среди женских команд

В селе Зубово завершился турнир по пляжному волейболу среди женских команд Уфимского района. Восемь любительских коллективов боролись за победу. Лучшими по итогам соревнований стали волейболистки Русско-Юрмашского сельсовета.

Серебро взяла команда Михайловского сельсовета, бронзу – хозяйки площадки, команда Зубовского сельсовета. По итогам турнира будет сформирована районная сборная для участия в республиканских соревнованиях. Состязания были организованы администрацией района и школой UfaVolley в рамках Года единства народов России.