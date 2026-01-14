В Уфе раскрыта кража «BMW X7» стоимостью более 6 млн рублей

В отдел полиции Уфы поступило заявление о краже «BMW X7». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что угнанный автомобиль был зафиксирован камерами на трассе М-5 в районе Туймазов, а затем пересек границу.

«BMW» ранее принадлежал 35-летнему жителю Зинино. Автомобиль изъяли судебные приставы за долги и продали с торгов новому владельцу. Однако один комплект ключей остался у прежнего хозяина. Он выследил машину, похитил ее и передал ключи сообщникам для перегона за границу.

В результате совместных действий уголовного розыска МВД по РБ при содействии Росгвардии на территории Саратовской области были задержаны 31-летний и 37-летний уроженцы иностранного государства.

Затем в Уфе был задержан бывший владелец автомобиля, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из мужчин, как выяснилось, находился в международном розыске и был передан правоохранительным органам его страны.