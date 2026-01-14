В Башкирии оборудуют около 100 иорданей для крещенских купаний

Для проведения крещенских купаний в Башкортостане оборудуют около 100 иорданей. По опыту прошлых лет ожидается, что участие в мероприятиях примут более 35 тыс. человек. Праздник Крещение Господне пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В Правительстве провели совещание совместно с руководителями муниципалитетов и представителями правоохранительных органов. Основная задача – обеспечить безопасность людей на водных объектах.

Специалисты напоминают, что совершать погружение разрешено только в специально оборудованных местах, под присмотром спасателей и медиков. Ни в коем случае не допускается купание в состоянии алкогольного опьянения. С перечнем оборудованных мест для купания можно ознакомиться на официальном сайте МЧС по Республике Башкортостан.