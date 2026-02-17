В Башкирии школа заплатит 100 тысяч за травму ребенка на физкультуре

Прокуратура Шаранского района добилась компенсации для семьи школьника, пострадавшего на уроке физкультуры. Инцидент произошел в декабре 2024 года в спортивном зале одной из школ.

По данным прокуратуры, во время игры в баскетбол 14-летний мальчик получил закрытый перелом ключицы. Травма была расценена как вред здоровью средней тяжести.

Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил и обязал школу выплатить матери пострадавшего 100 тысяч рублей.