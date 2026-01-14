ФК «Уфа» начал тренировочные сборы

В столице республики стартовали тренировочные сборы футбольного клуба «Уфа». Все занятия ведутся в манеже на базе Республиканского центра детско-юношеского футбола. На этом этапе к работе с основой привлечены несколько перспективных игроков из молодёжной команды, также есть футболисты на просмотре. Уфимский сбор продлится до 21 января.
Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и с новыми силами усердно тренируются, ведь в новом году нужны победы, чтобы подняться в таблице чемпионата. А потому даже во время отдыха игроки прокачивали свои навыки по специальной тренировочной программе.
Во время сборов работа ведётся в двухразовом режиме. Задействованы манеж и тренажёрный зал. К основным игрокам присоединились и воспитанники футбольной школы «Уфы»: Артём Полесовщиков, Егор Граматунов и Антон Пермяков. Сразу после отпуска спортсмены прошли медицинский осмотр. Команда получила усиление в тренерском и административном штабах.
Появился в «Уфе» и первый новичок. Данил Липовой – опытный полузащитник, бывший игрок тульского «Арсенала». Футболист обладает хорошими игровыми качествами. Он намерен помочь команде улучшить позицию в турнирной таблице.
После окончания тренировок в Уфе футболисты отправятся на выездные сборы в Турцию. Этот этап будет более насыщенным с точки зрения практики. Там башкирская команда проведёт семь контрольных матчей, которые подготовят игроков к продолжению чемпионата.