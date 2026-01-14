ФК «Уфа» начал тренировочные сборы

В столице республики стартовали тренировочные сборы футбольного клуба «Уфа». Все занятия ведутся в манеже на базе Республиканского центра детско-юношеского футбола. На этом этапе к работе с основой привлечены несколько перспективных игроков из молодёжной команды, также есть футболисты на просмотре. Уфимский сбор продлится до 21 января.

Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и с новыми силами усердно тренируются, ведь в новом году нужны победы, чтобы подняться в таблице чемпионата. А потому даже во время отдыха игроки прокачивали свои навыки по специальной тренировочной программе.

У нас был определённый план работы на время отпуска. Большую часть времени провёл дома в Нефтекамске: там занимался, работал. Все ребята отдают себе отчёт в том, что нужно подготовиться к сборам. Все в хороших кондициях подошли к сборам. Готовы работать и готовиться к сезону. Данил Ахатов, воспитанник школы ФК «Уфа»

Во время сборов работа ведётся в двухразовом режиме. Задействованы манеж и тренажёрный зал. К основным игрокам присоединились и воспитанники футбольной школы «Уфы»: Артём Полесовщиков, Егор Граматунов и Антон Пермяков. Сразу после отпуска спортсмены прошли медицинский осмотр. Команда получила усиление в тренерском и административном штабах.

У нас усиление во всех областях. У нас появился новый старший тренер Фёдор Щербаченко – опытный специалист, не нуждается в представлении, а также появился новый клубный врач Сергей Артамонов, тоже имеет богатый опыт, и в премьер-лиге. Анзор Саная, спортивный директор ФК «Уфа»

Появился в «Уфе» и первый новичок. Данил Липовой – опытный полузащитник, бывший игрок тульского «Арсенала». Футболист обладает хорошими игровыми качествами. Он намерен помочь команде улучшить позицию в турнирной таблице.

Для меня это смена локации, новый шаг, новый вызов, потому что это новая команда, новый город, поэтому мне интересно. Данил Липовой, полузащитник ФК «Уфа»