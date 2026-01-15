В Уфе усилили контроль за автобусами

Сегодня, 15 января, в Уфе проходят масштабные проверки пассажирского транспорта. Мероприятия организованы с целью повышения безопасности пассажирских перевозок и снижения аварийности.

В рамках рейда сотрудники ГАИ Уфы совместно с другими заинтересованными ведомствами проверяют наличие и соответствие всей необходимой документации. Особое внимание уделяется иностранным водительским удостоверениям и документам, разрешающим трудовую деятельность на территории России.

Кроме того, инспекторы осуществляют контроль технического состояния транспортных средств на соответствие установленным требованиям.