Врачи в Башкирии удалили опухоль мозга через нос

Как сообщили в министерстве здравоохранения, в больницу обратился мужчина с жалобами на резкие головные боли и прогрессирующее нарушение зрения. Пациент начал менее остро и более узко видеть. В рамках обследования у мужчины выявили опухоль гипофиза с признаками кровоизлияния. Это создавало прямую угрозу зрительным функциям и требовало неотложного хирургического вмешательства.