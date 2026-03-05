Врачи в Башкирии удалили опухоль мозга через нос

В Стерлитамаке врачи больницы №1 провели уникальную операцию. Впервые в истории медицинского учреждения была удалена опухоль головного мозга через носовые проходы.
Как сообщили в министерстве здравоохранения, в больницу обратился мужчина с жалобами на резкие головные боли и прогрессирующее нарушение зрения. Пациент начал менее остро и более узко видеть. В рамках обследования у мужчины выявили опухоль гипофиза с признаками кровоизлияния. Это создавало прямую угрозу зрительным функциям и требовало неотложного хирургического вмешательства.
Пациенту было выполнено микрохирургическое удаление опухоли через носовые ходы (трансназально) с применением современной эндоскопической техники и под контролем нейронавигации. Основная особенность и ключевое преимущество данного метода – возможность радикального удаления без разрезов на коже головы и вскрытия черепной коробки. Он позволил многократно минимизировать риски интраоперационных осложнений и существенно сократить период послеоперационного восстановления и госпитализации пациента.
Фото: министерство здравоохранения РБ.