В Уфе «Хендай» разбился в ДТП с припаркованным авто

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло вчера, 14 января, в столице Башкирии. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
По данным ведомства, около 14:00 на Восточном выезде 26-летний водитель за рулем «Хендай Акцент», двигаясь со стороны трассы М-5 в направлении улицы Менделеева, не справился с управлением и врезался в правый по ходу движения припаркованный внедорожник «Рено Дастер» с прицепом.
В результате ДТП водителя «Акцента» доставили в больницу. После оказания необходимой помощи пострадавшего отпустили.
По факту случившегося начато административное расследование.
Фото: ГАИ Уфы.