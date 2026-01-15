В Уфе «Хендай» разбился в ДТП с припаркованным авто

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло вчера, 14 января, в столице Башкирии. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, около 14:00 на Восточном выезде 26-летний водитель за рулем «Хендай Акцент», двигаясь со стороны трассы М-5 в направлении улицы Менделеева, не справился с управлением и врезался в правый по ходу движения припаркованный внедорожник «Рено Дастер» с прицепом.