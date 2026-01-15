Жителей Башкирии предупредили о 30-градусных морозах

Завтра, 16 января, на территории республики ожидается малооблачная погода. Осадков не предвидится.

Ветер восточный и северо-восточный 0-5 м/с, по юго-востоку 7-12 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах -16, -21°С, местами -25, -30°С, днем -10, -15°С, местами до -20°С. На автодорогах видимость хорошая.