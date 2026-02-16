Жителей Башкирии предупредили о ледяных дождях и гололеде

17 февраля прогнозируется облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега. Местами пройдет ледяной дождь, возможны гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ожидается метель, а на дорогах снежные заносы, накат и гололедица.