Жителей Башкирии предупредили о ледяных дождях и гололеде

Синоптики Башгидромета предупреждают жителей республики о резком ухудшении погоды.
17 февраля прогнозируется облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега. Местами пройдет ледяной дождь, возможны гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ожидается метель, а на дорогах снежные заносы, накат и гололедица.
Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит 0, -5°С, днем +3, -2°С с понижением к вечеру до -3, -8°С.
На отдельных участках дорог видимость ухудшится до 500-1000 м из-за осадков.