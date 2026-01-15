В Уфе выявили нарушения по уборке 300 придомовых территорий

В Уфе во время новогодних праздников проверяли качество уборки снега и наледи. На нескольких придомовых территориях были выявлены нарушения.
В частности, специалисты проверили более 2100 объектов. Среди них: управляющие компании, службы благоустройства, торговые точки, предприятия услуг, общественного питания и 1261 многоквартирный дом. Было выдано 196 предписаний об устранении нарушений, направлено 453 предостережения о недопустимости нарушений правил благоустройства.
Основными выявленными проблемами оказались недостаточная уборка территорий, прилегающих к зданиям, тротуаров, лестниц, пандусов, крыш и козырьков. Жители Уфы также сообщали о неудовлетворительной уборке снега. Были зафиксированы и случаи травматизма.